Уряд монетизує «пакунки малюка»



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Замість пакунка малюка батьки отримають 5 тисяч гривень на потреби новонародженого

Стартує пілотний проєкт: замість «пакунку малюка» — гроші

Тепер батьки новонароджених будуть отримувати не звичний «пакунок малюка», а 5 тисяч гривень на спеціальний рахунок. Таке рішення з триденним допрацюванням ухвалив Кабінет міністрів.

Виплати будуть надходити на спеціальний рахунок у ПриватБанку. За ці гроші можна буде придбати лише товари для малюка. За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, компенсація буде виплачуватися батькам, щоб ті самостійно могли купувати необхідні продукти для дитини.

Для реалізації проєкту планується встановити роздрібні точки, де можна буде придбати на ці гроші лише визначені товари.

Нагадаємо, що «пакунок малюка» – це запроваджений 2018 року вид натуральної соціальної допомоги від Уряду. До пакунку входили необхідні речі для новонародженого: пелюшки, шапочки, боді, штани, термометри, ковдри, матрац, засоби гігієни.

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