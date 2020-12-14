В Україні обмежили відвідування супермаркетів і аптек на самоізоляції

І відвідування, і вигул дозволяються за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів чи медичних масок без клапанів видиху

Кабінет міністрів встановив певні обмеження для осіб, які потребують самоізоляції. Вони стосуються відвідування супермаркетів та аптек. Про це свідчить відповідна постанова КМУ, опублікована на урядовому порталі.

«Особам, які потребують самоізоляції дозволяється: відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу», – вказано в документі.

Також таким особам дозволили двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу.

І відвідування, і вигул дозволяються за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів чи медичних масок без клапанів видиху.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про нові карантинні обмеження, що діятимуть з 19 грудня 2020 року. Згідно з документом, у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволять працювати до 01.00 ночі.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).