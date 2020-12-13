Степанов розповів про «природний локдаун» в Україні та назвав дати

З 1 по 6 січня в Україні буде «природний локдаун», адже люди, за словами Степанова, фактично не виходять з дому

Глава МОЗ назвав «новий вид» карантину в Україні

В Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На запитання, чому Україна не посилює карантин з 25 грудня по 7 січня, як це роблять багато інших країн, міністр відповів:

«У нас перш за все економічні обставини, тому що для багатьох людей грудень – досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося, що в нас йде в період з 1 по 6 січня до Різдва, Різдво – все-таки більше сімейне свято – то, в принципі, у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати. На вулицю просто подивіться – абсолютно мало людей, проводять час у колі сім'ї або приходять до друзів, що, в принципі, дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють, на канікулах. Мені здається, (нинішні дати локдауну, – ред.) абсолютно обґрунтовані».

Степанов також розповів, чи можливий локдаун у лютому. Раніше глава МОЗ пояснив, чому карантин в Україні посилять саме з 8 січня.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.