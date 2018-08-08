Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє життя



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Фото: «Главком» Адвокат Олександр Байдик

Колишній президент України ретельно приховує своє місцеперебування

Віктор Янукович турбується за своє життя і тримає у таємниці місцезнаходження. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Олександр Байдик, новий адвокат колишнього президента .

Захисник розповів, що мав конфіденційну зустріч з клієнтом, але відмовився повідомляти її подробиці. «Я пояснювати не стану, буду посилатися на адвокатську таємницю. У нас з ним було конфіденційне побачення і визначення правової позиції у справі», - сказав Байдик.

За словами адвоката, Віктор Янукович його залучив до справи про держзраду як об’єктивного спостерігача. «Але суд фактично не дає мені можливості ознайомитись з матеріалами справи. Без підготовки я не можу брати участі у дебатах», - поскаржився Олександр Байдик.

Адвокат також підтверджує чутки, що вирок колишньому президенту ніби вже написаний – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. У той же час у прокуратурі категорично спростовують все це і наполягають: адвокати Януковича навмисно розповсюджують інформацію про заздалегідь написане рішення суду і усілякими методами затягують процес.

Як повідомляв «Главком», новим адвокатом колишнього президента Віктора Януковича стане Юрій Рябовол.