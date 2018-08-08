  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє життя

    • Розсилка
    Адвокат Олександр Байдик - Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє життя
    Фото: «Главком»
    Адвокат Олександр Байдик

    Колишній президент України ретельно приховує своє місцеперебування

    Віктор Янукович турбується за своє життя і тримає у таємниці місцезнаходження. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Олександр Байдик, новий адвокат колишнього президента .

    Захисник розповів, що мав конфіденційну зустріч з клієнтом, але відмовився повідомляти її подробиці. «Я пояснювати не стану, буду посилатися на адвокатську таємницю. У нас з ним було конфіденційне побачення і визначення правової позиції у справі», - сказав Байдик.

    За словами адвоката, Віктор Янукович його залучив до справи про держзраду як об’єктивного спостерігача. «Але суд фактично не дає мені можливості ознайомитись з матеріалами справи. Без підготовки я не можу брати участі у дебатах», - поскаржився Олександр Байдик. 

    Адвокат також підтверджує чутки, що вирок колишньому президенту ніби вже написаний – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.  У той же час у прокуратурі категорично спростовують все це і наполягають: адвокати Януковича навмисно розповсюджують інформацію про заздалегідь написане рішення суду і усілякими методами затягують процес.

    Як повідомляв «Главком», новим адвокатом колишнього президента Віктора Януковича стане Юрій Рябовол.

    Віктор Янукович суд адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ