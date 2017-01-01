Прокуратура вже не буде такою, як колись раніше

Іноді так буває: динозаври гинуть, а виживають більш менші форми, пристосовані до життя

Мовою оригіналу Сегодня многие прокурорские старожилы со слезой в глазах будут вспоминать Пшонку. Отчасти я их могу понять. Раньше у прокуратуры был общий надзор, прокуроры мог возбудить уголовное дело по любому чиновнику, которое сами же расследовали. Прокуратуру все боялись… Это был монстр, моща. А что сейчас? На многих ключевых позициях

Фото: 112.ua ГПУ

Іноді так буває: динозаври гинуть, а виживають більш менші форми, пристосовані до життя

Мовою оригіналу

Сегодня многие прокурорские старожилы со слезой в глазах будут вспоминать Пшонку. Отчасти я их могу понять. Раньше у прокуратуры был общий надзор, прокуроры мог возбудить уголовное дело по любому чиновнику, которое сами же расследовали. Прокуратуру все боялись… Это был монстр, моща.

А что сейчас? На многих ключевых позициях – бывшие поднадзорные. В понедельник объявят приказ о сокращении более 1000 прокуроров. Через год уже окончательно заберут следствие…

Но иногда так бывает: динозавры погибают, а выживают более мелкие формы, приспособленные к жизни. И с этим ничего не поделаешь.

Да, прокуратора уже не будет такой как прежде. Но будет что-то другое. Появится ГБР, куда уйдут многие прокурорские следователи. Так что «все буде добре», друзья мои! P.S. И непременно носите форму. Вы в ней такие красиве))

Джерело: блог Олени Яхно

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