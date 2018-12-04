Новинський погрожує жорстко спитати про збитки від воєнного стану



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Новинський зазначив, що воєнний стан не може не позначитися на кредитному рейтингу України

«Впевнений, що воєнний стан позначиться на кожній українській сім’ї, особливо на тих територіях, де він був введений», – сказав нардеп

Фракція «Опозиційний блок» закликає парламент зосередитися на питаннях захисту конституційних прав і свобод громадян. Про це заявив голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський під час погоджувальної ради.

За словами нардепа, перш за все, потрібно з’ясувати, яку ціну заплатить народ та економіка України за воєнний стан. «Впевнений, що воєнний стан позначиться на кожній українській сім’ї, особливо на тих територіях, де він був введений», – сказав Новинський.

Він також зазначив, що воєнний стан не може не позначитися на кредитному рейтингу України.

"Воєнний стан – це можливе зниження кредитного рейтингу України і можливе припинення кредитування нашої країни міжнародними установами. Це призведе до зриву контрактів на підприємствах, що розташовані в регіонах, де введено воєнний стан, як наслідок – зниження обсягів виробництва та скорочення робочих місць. Недоотримання доходів підприємствами і зменшення надходження податків до Державного бюджету», – вважає Вадим Новинський.

За словами голови фракції опозиціонерів, вони контролюватимуть захист громадянських прав та свобод.

«Хочу зауважити, місяць, на який введено воєнний стан, пройде швидко, і всі збитки будуть пораховані. Впродовж цих 30 діб ми будемо контролювати, як влада виконує свою обіцянку не обмежувати громадянські права та свободи», – підкреслив Вадим Новинський.

Також голова фракції опозиціонерів звернувся до спікера негайно розглянути новий Виборчий кодекс. Вадим Новинський зазначив, що старе виборче законодавство є основою для політичної корупції.

«Змішана виборча система – це безмежні можливості для скупки голосів, тому вона повинна бути замінена на нову, більш досконалу. Усунути цю проблему необхідно до майбутніх виборів. І навіть якщо в проекті нового Виборчого кодексу є кілька тисяч правок – їх все одно потрібно виносити до зали і голосувати якомога швидше. Ми будемо продовжувати на цьому наполягати», – резюмував голова фракції «Опозиційний блок».