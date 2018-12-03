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    Новинський, Тимошенко і Ляшко пропустили 50% голосувань Ради, - КВУ

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    <span>Лідери трьох парламентських фракцій демонструють низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради.&nbsp;</span> - Новинський, Тимошенко і Ляшко пропустили 50% голосувань Ради, - КВУ
    Лідери трьох парламентських фракцій демонструють низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. 

    За чотири роки відбулося більш як 15 тис. голосувань

    Лідери трьох фракцій - Вадим Новинський (Опозиційний блок),  Юлія Тимошенко («Батьківщина») та Олег Ляшко (Радикальна партія)  пропустили 50% голосувань Верховної Ради за чотири роки. Віповідно заяву Комітет виборців України зробив у Facebook.

    За чотири роки відбулося понад 15 тис. голосувань. Лідери трьох парламентських фракцій демонструють низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. 

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    Лідер фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський взяв участь лише у 8% голосувань, пропустивши 14 тис. голосувань. Зокрема, проігнорував голосування за закони про Постанови ВР щодо визнання Росії державою-агресором та позбавлення Віктора Януковича звання президента.

    Юлія Тимошенко («Батьківщина») взяла участь в 26% голосувань. Пропустила 11 тис. голосувань. Політик не брала участі в голосуванні за закони про Державний бюджет України на 2015, 2018 та 2019 роки. 

    Олег Ляшко (Радикальна партія Ляшка) взяв участь у 51% голосувань, пропустивши 7 тис. голосувань. Зокрема, проігнорував голосування за закони про державну службу та про Державне бюро розслідувань.

    Як повідомлялося, КВУ назвала депутатів, які проігнорували всі засідання Ради за місяць.

     

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