Новинський повідомив, що вніс 6 млн застави за Богатирьову



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28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн

На питання, чи він вже вніс заставу за Богатирьову, Новинський відповів: «Вже внесли»

Народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Вадим Новинський вніс заставу за ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Про це 29 серпня повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію Новинського.

На питання, чи він вже вніс заставу за Богатирьову, Новинський відповів: «Вже внесли». На уточнення, чи це він особисто вніс заставу, Новинський сказав: «Так».

Раніше повідомлялося, що Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали.

Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.