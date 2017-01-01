Новинський прикупив італійського брендового одягу на 400 тис. грн

Нардеп-багатій вніс зміни до електронної декларації

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський придбав низку брендового одягу марки Kiton загальною вартістю 435 тис. грн. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни в е-декларації політик зробив 23 грудня. Опозиційний нардеп вказав купівлю верхнього одягу, розбивши її на чотири позиції в декларації. Як відомо, Kiton



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Вадим Новинський

Нардеп-багатій вніс зміни до електронної декларації

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський придбав низку брендового одягу марки Kiton загальною вартістю 435 тис. грн.

Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни в е-декларації політик зробив 23 грудня.

Опозиційний нардеп вказав купівлю верхнього одягу, розбивши її на чотири позиції в декларації.

Як відомо, Kiton – відома італійська компанія з пошиття одягу, створена в 1968 році. Чоловічі сорочки продаються за ціною приблизно $1 тис. Вартість костюма, зшитого на замовлення за індивідуальними мірками, стартує з $20 тис.

Раніше «Главком» повідомляв, що Новинський прикупив розкішну автівку за 2,8 млн. грн і хреста у російського ювеліра вартістю 80 тис. грн.

Нагадаємо, що екс-регіонала Новинського підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та перевищення влади. ГПУ стверджує, що він був одним з організаторів викрадення архієпископа Олександра (Драбинка) - особистого помічника покійного нині екс-митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира. Новинський, звісно, своєї провини не визнає і вважає справу політичною.«Все це дозволяє мені сказати про те, що ця справа сфабрикована від початку і до кінця Генеральною прокуратурою, – заявив рік тому нардеп. – І мета фабрикування цієї справи одна – політичний тиск, політичне переслідування».

Вручити підозру нардепу Луценко обіцяв ще у лютому. Станом на кінець серпня поточного року Новинський, за його словами, проходить у справі лише як свідок.

Також політик стверджує, що за останні 6-7 місяців прокуратура жодного разу не викликала його для проведення слідчих дій.