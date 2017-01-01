«Справа Новинського»: за півроку нардепа жодного разу не викликали на допит

Нардеп: На начебто виконавців злочину - «Грифонів» - прокуратура подавала до суду чотири рази, і чотири рази їм відмовляли за відсутністю складу злочину

Позбавлений недоторканості нардеп «Опозиційного блоку» Вадим Новинський стверджує, що за останні 6-7 місяців прокуратура жодного разу не викликала його для проведення слідчих дій. «Вже десь півроку чи навіть сім місяців я не отримував жодної повістки, мені не телефонують, не пишуть», - сказав він у коментарі



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Вадим Новинський

Нардеп: На начебто виконавців злочину - «Грифонів» - прокуратура подавала до суду чотири рази, і чотири рази їм відмовляли за відсутністю складу злочину

Позбавлений недоторканості нардеп «Опозиційного блоку» Вадим Новинський стверджує, що за останні 6-7 місяців прокуратура жодного разу не викликала його для проведення слідчих дій.

«Вже десь півроку чи навіть сім місяців я не отримував жодної повістки, мені не телефонують, не пишуть», - сказав він у коментарі «Главкому».

Новинський вкотре назвав справу проти себе «сфабрикованою». «Вони (слідчі, - «Главком») розуміють, що в суд подавати цю справу просто немає сенсу, суд просто відмовить у розгляді», - додав він.

Парламентар нагадав, що його звинувачують у співучасті викрадення митрополита. «Але є організатори, є виконавці. Організаторів не осудили, нема обвинувального вироку. На виконавців - «Грифонів» - прокуратура подавала до суду чотири рази, і чотири рази їм відмовляли за відсутністю складу злочину», - підкреслив він.

Нагадаємо, екс-регіонала Новинського підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та перевищення влади. ГПУ стверджує, що він був одним з організаторів викрадення архієпископа Олександра (Драбинка) - особистого помічника покійного нині екс-митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира. Новинський, звісно, своєї провини не визнає і вважає справу політичною.«Все це дозволяє мені сказати про те, що ця справа сфабрикована від початку і до кінця Генеральною прокуратурою, – заявив рік тому нардеп. – І мета фабрикування цієї справи одна – політичний тиск, політичне переслідування».

Вручити підозру нардепу Луценко обіцяв ще у лютому. Станом на кінець серпня поточного року Новинський, за його словами, проходить у справі лише як свідок. «Дев'ять місяців вже минуло, як мене позбавили недоторканності, а я як був свідком, так і залишився ним», - хизується він і додає, що востаннє був на допиті ще навесні. Тим часом Луценко планує ще одне подання до Ради на притягнення Новинського відповідальності – уже за економічні злочини.

До слова, Новинський не поспішає тікати за кордон. Він ходить на засідання парламенту і періодично робить заяви з того чи іншого приводу, бере участь у акціях московської церкви, балує себе предметами розкошу. Так, депутат задекларував купівлю автомобіля Mercedes-Benz V 250 d AVG/E, 2017 року випуску вартістю 2,8 млн грн., а також натільний хрест за 80 тис. грн, придбаний у російського ювеліра. Крім того, за даними ЗМІ, він вніс частину суми застави за свого однопартійця Михайла Добкіна, яку ГПУ теж звинуватило у злочинах.

Новинський також використовує всі можливості для того, щоб розказати, який погана нині влада в Україні та як Україні потрібно подружитися з Росією. Не цурається навіть роздавати інтерв’ю кремлівській пропагандистській пресі, зокрема, виданню Lenta.ru. Серед іншого, відповідаючи на запитання про те, чи можливе зближення України і Росією, Новинський назвав агресора «братнім народом» і закликав до «добрих стосунків» із ним.

«Будь-який нормальний господар прагне до добрих стосунків з сусідами. Українців з братнім російським народом пов'язують століття спільної історії, культура, мова, релігія. Обидві сторони зацікавлені в тому, щоб жити один з одним в дружбі і злагоді. Але ніхто не повинен диктувати, як кому поводитися», - підкреслив він.

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