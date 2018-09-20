  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новинський, Вілкул і Шуфрич вийшли із зали під час звернення президента до Ради

    • Розсилка
    Петро Порошенко 20 вересня виступив перед парламентом - Новинський, Вілкул і Шуфрич вийшли із зали під час звернення президента до Ради
    Фото: Главком
    Петро Порошенко 20 вересня виступив перед парламентом

    Опозиціонери почали виходити, коли Петро Порошенко говорив про «повне размосковленія» української церкви

    Під час виступу президента Петра Порошенка у Верховній Раді з сесійної зали вийшли народні депутати з фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Нестор Шуфрич.

    Читайте також

    Як повідомляють ЗМІ, депутати почали виходити, коли Петро Порошенко говорив про «повне размосковленія» української церкви. Однак сам президент зазначив, що «саме під час жорсткої позиції з української мови окремі народні депутати залишили залу».

    Журналісти повідомляють, що Порошенко говорив, про те, що влада захищає, розвиває і затверджує українську мову. «І надалі будемо вживати дієвих заходів для зміцнення державного статусу української мови, посилення і поширення її в усіх сферах суспільного життя», - наголосив президент. 

    Нагадаємо, що в четвер Петро Порошенко виступив у Верховній Раді з промовою про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2018 році.

    Зазначимо, що раніше соратник Новинського оприлюднив несподівану інформацію про екзархів Вселенського патріархату.

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Петро Порошенко ЗМІ Опозиційний блок депутати Вадим Новинський Олександр Вілкул Нестор Шуфрич президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ