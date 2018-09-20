Новинський, Вілкул і Шуфрич вийшли із зали під час звернення президента до Ради



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Фото: Главком Петро Порошенко 20 вересня виступив перед парламентом

Опозиціонери почали виходити, коли Петро Порошенко говорив про «повне размосковленія» української церкви

Під час виступу президента Петра Порошенка у Верховній Раді з сесійної зали вийшли народні депутати з фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Нестор Шуфрич.

Як повідомляють ЗМІ, депутати почали виходити, коли Петро Порошенко говорив про «повне размосковленія» української церкви. Однак сам президент зазначив, що «саме під час жорсткої позиції з української мови окремі народні депутати залишили залу».

Журналісти повідомляють, що Порошенко говорив, про те, що влада захищає, розвиває і затверджує українську мову. «І надалі будемо вживати дієвих заходів для зміцнення державного статусу української мови, посилення і поширення її в усіх сферах суспільного життя», - наголосив президент.

Нагадаємо, що в четвер Петро Порошенко виступив у Верховній Раді з промовою про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2018 році.

Зазначимо, що раніше соратник Новинського оприлюднив несподівану інформацію про екзархів Вселенського патріархату.

Джерело: Українська правда