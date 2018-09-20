Ми проводимо «повне розмосковлення» церкви - Порошенко



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Петро Порошенко

Ми робимо надзвичайно важливу справу - і ми точно переможемо. Справу, яку митрополит Іларіон Огієнко назвав ділом «повного розмосковлення» нашої церкви, - глава держави

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні проходить «повне розмосковлення» церкви. Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням.

«Це ми з вами робимо надзвичайно важливу справу - і ми точно переможемо. Справу, яку митрополит Іларіон Огієнко назвав ділом «повного розмосковлення» нашої церкви», - зазначив Порошенко і нагадав, що до Києва прибули екзархи Вселенського патріарха готувати рішення про надання автокефалії Українській помісній православній церкві.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 17 квітня заявив, що підготував звернення до Вселенського патріарха з проханням видати Томос про автокефалію православної церкви в Україні. 19 квітня Верховна Рада підтримала це звернення.

Пізніше Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

2 вересня на Архієрейському соборі в Стамбулі єпископи ухвалили рішення, що Вселенський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких погоджень.

7 вересня Вселенський патріарх призначив в Україну двох екзархів у рамках підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.