Порошенко розказав про силове повернення Донбасу



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Президент у Верховній Раді

Президент про силове повернення Донбасу: В України має бути така опція

Президент Петро Порошенко заявив, що в України має бути можливість до силового повернення окупованих територій Донбасу, бо армія має бути готова до будь-яких сценаріїв. Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради.

За словами глави держави, наразі Кремль намагається переконати українських міжнародних союзників у тому, що Київ нібито готує силовий сценарій визволення Донбасу. «Звичайно, у нас має бути подібна опція, бо всяка армія готова до будь-яких сценаріїв. В України є право на самооборону згідно із статтею 51 Статуту ООН. І ми на цьому наголосили у нещодавно ухваленому законі про реінтеграцію Донбассу», - сказав Порошенко.

«Але наша стратегія миру полягає у його досягненні політико-дипломатичним шляхом, бо саме такий варіант є оптимальним для України і відповідає нашим національним інтересам», - додав президент.

Також Порошенко зазначив, що у цьому контексті важливо продовжити дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», бо минулого року продовженням дії цього документу вдалося «вибити козир" з рук Путіна.

«Кремль та його посіпаки вкотре намагаються переконати європейську спільноту у неготовності української сторони продовжити дію закону. Це, на думку РФ, є нібито свідченням неспроможності України виконувати взяті на себе зобов’язання, отже, мовляв, санкції мають бути зняті», - розповів глава держави.

На його думку, було б злочинною помилкою дати Росії шанс звинуватити Україну в невиконанні угод і добитися послаблення санкційного тиску. При цьому він наголосив, що на всій території Донбасу, включно українсько-російським кордоном має бути розміщена миротворча місія під егідою ООН.

«Це дозволить створити умови для виконання безпекової частини Мінських домовленостей, включно з виведенням російських військ з української території. Якщо цього не станеться, закон про особливий порядок місцевого самоврядування так і не запрацює. Вся відповідальність за зрив мінського процесу ляже на Росію» - заявив Порошенко.

Президент додав, що наразі головне виграти час для розбудови армії і для переходу від мобілізації до контрактного комплектування фронтових підрозділів.