Новий адвокат Януковича назвав «визначних» свідків, яких ще має вислухати суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Главком» Адвокат Олександр Байдик

Захисники Януковича намагаються залучити до справи про держзраду Леоніда Кравчука

Адвокати хочуть долучити до справи про держзраду Віктора Януковича як свідків Леоніда Кравчука і Миколу Азарова. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новий адвокат президента-втікача Олександр Байдик.

Він також поскаржився, що суд не дозволяє допитати свідків, яких пропонує захист. «Переходити до дебатів ми можемо лише після цього. Думаю, ми приведемо значущих свідків просто до залу судового засідання. У нас ще є Леонід Макарович Кравчук. Микола Янович Азаров… З Кравчуком наразі ще йдуть перемови. Тобто ми узгоджуємо позицію щодо його допиту», - сказав Олександр Байдик.

На думку адвоката, Микола Азаров може надати свідчення щодо подій 2014-го року, які пов’язані з «ситуацією щодо Криму».

Байдик також підтверджує чутки, що вирок колишньому президенту ніби вже написаний – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Саме таку інформацію напередодні «Главком» отримав зі своїх джерел. У той же час у прокуратурі категорично спростовують все це і наполягають: адвокати Януковича навмисно розповсюджують інформацію про заздалегідь написане рішення суду і усілякими методами затягують процес.

Як повідомляв «Главком», новим адвокатом колишнього президента Віктора Януковича, стане Юрій Рябовол.