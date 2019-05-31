Новий авіаколапс? Туроператор Join UP! попередив про затримку 11 рейсів



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Минулого літа туроператор Join UP! вже потрапляв у низку скандальних ситуацій через затримку рейсів

Український туроператор Join UP! попередив про затримку 11 рейсів.

Про це повідомили в прес-службі туроператора.

Так, з технічних причин відбулися зміни в розкладі рейсів:

BKV 2161 Київ (Бориспіль) – Анталія орієнтовний час вильоту 14:00 (було 00:50) – орієнтовний час прибуття 16:30;

BKV 2172 Анталія – Запоріжжя орієнтовний час вильоту 17:30 (було 04:30) – орієнтовний час прибуття 20:00;

BKV 2171 Запоріжжя – Анталія орієнтовний час вильоту 21:00 (було 07:50) – орієнтовний час прибуття 23:40;

BKV 2166 Анталія – Херсон орієнтовний час вильоту 17:50 (було 11:15) – орієнтовний час прибуття 20:00;

BKV2561 Київ (Бориспіль) – Анталія орієнтовний час вильоту 12:10 (було 07:20) – орієнтовний час прибуття 14:50;

BKV2168 Анталія – Кривий Ріг орієнтовний час вильоту 15:50 (було 11:00) орієнтовний час прибуття 18:15;

BKV2167 Кривий Ріг – Анталія орієнтовний час вильоту 19:15 (було 14:25) – орієнтовний час прибуття 21:40;

BKV2562 Анталія – Київ (Бориспіль) орієнтовний час вильоту 22:40 (було 17:50) – орієнтовний час прибуття 1 червня 01:20;

BKV 2116 Київ (Бориспіль) – Шарм-Ель-Шейх орієнтовний час вильоту 1 червня 01:30 (було 20:00 31 травня) – орієнтовний час прибуття 1 червня 06:30;

З виробничих причин відбулися зміни в розкладі рейсів:

0PQ 511 Київ (Бориспіль) – Ларнака орієнтовний час вильоту 22:00 (було 18:10) – орієнтовний час прибуття 1 червня 00:50;

PQ 512 Ларнака – Київ (Бориспіль) орієнтовний час вильоту 01:50 (було 22:00 31 травня) – орієнтовний час прибуття 1 червня 04:50;

Туроператор пообіцяв, що вживає всіх заходів для забезпечення комфорту туристів, час виконання рейсів яких було змінено.

Нагадаємо, минулого літа туроператор Join UP! потрапив у низку скандальних ситуацій, коли українські туристи були змушені чекати на виліт в аеропортах по кілька діб.

Тоді в МЗС порадили українцям уважно обирати туроператора.

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