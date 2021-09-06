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    Монастирський повідомив, що розділити МВС просять міжнародні партнери. Він проти

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    Семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, продемонстрував свою ефективність, вважає Денис Монастирський - Монастирський повідомив, що розділити МВС просять міжнародні партнери. Він проти
    Семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, продемонстрував свою ефективність, вважає Денис Монастирський
    Фото з відкритих джерел

    «П'ять структур МВС – це той кулак, який може забезпечити безпеку держави»

    Для ефективного гарантування безпеки держави структура Міністерства внутрішніх справ має залишатися цілісною. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    «Я не прихильник радикальних поділів – Нацгвардії, Прикордонних військ, це неправильний підхід у принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює», – наголосив міністр.

    З його слів, прихильниками поділу структур, які входять до складу МВС, є міжнародні партнери. Вони вважають, що логічно було б розділити ці підрозділи.

    «Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність забезпечити безпеку, то структура МВС має складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба», – наголосив Денис Монастирський.

    До того ж семирічний досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС продемонстрував свою ефективність, додав міністр.

    «У гарантуванні громадської безпеки на масових заходах залучено приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест. Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, постійно треба комунікувати. У Києві, де відбувається найбільше масових заходів, усі сили координує особисто начальник поліції Києва. На місцях – відповідальні, і це все – одна ланка. А якщо буде два центри ухвалення рішень, то розвал очевидний», – пояснив чиновник.

    «П'ять структур МВС – це той кулак, який може забезпечити безпеку держави», – підсумував Монастирський.

    До слова, соратник Авакова Зорян Шкіряк вважає, що у випадку розділення МВС країну чекає велика біда. Крім того, Шкіряк допускає, що насправді керівництво МВС здійснює не міністр Монастирський, а люди з Офісу президента.

    Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

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    Теги: МВС ДСНС Нацгвардія поліція Денис Монастирський
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    Монастирський повідомив, що розділити МВС просять міжнародні партнери. Він проти