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    Організована злочинність вже зацікавилася ринком землі, – Монастирський

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    &laquo;Ринок землі &ndash; один із головних корупційних викликів&raquo; &ndash; Глава МВС - Організована злочинність вже зацікавилася ринком землі, – Монастирський

    «Ринок землі – один із головних корупційних викликів» – Глава МВС

    Фото РБК Україна

    В Україні 1 липня запрацював ринок сільгоспземель

    У зв’язку із запуском ринку землі в Україні навколо нього миттєво з’явилися ризики, пов’язані з корупцією і діями організованої злочинності. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «У нас відкрився і продовжує відкриватися ринок землі. Це один з викликів, який перед усіма нами: ми розуміємо, що ми повинні забезпечити його функціонування без корупційних ризиків», – заявив міністр.

    Монастирський додав, що організована злочинність вже проявила до земельного ринку цілком помітний інтерес.

    «Ми повинні не допустити ні в якому разі симбіоз корупції та оргзлочинності в цій сфері», – додав він.

    Нагадаємо, в Україні 1 липня запрацював ринок сільгоспземель. У ньому є підводні камені для жителів міст, які не мають жодного відношення до сільського господарства.

    Як повідомлялося, після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні з 1 липня 2021 року вже укладено 1757 земельних договорів. Площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 2763 га. На ринку землі в Україні за площею продаж лідирує Полтавщина.

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    Теги: міністр ринок злочинність Денис Монастирський
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    Організована злочинність вже зацікавилася ринком землі, – Монастирський