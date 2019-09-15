В Україні утримується найвищий рівень пожежної небезпеки
Через високий рівень небезпеки значно збільшується ризик виникнення пожеж
Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується по Україні до 16 вересня включно.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«За даними Укргідрометцентру, 15-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 15-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, у Києві до понеділка утримається надзвичайна пожежна небезпека.
У суботу ввечері, 14 вересня, спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного та села Бармаки.