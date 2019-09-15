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    Події в Україні

    В Україні утримується найвищий рівень пожежної небезпеки

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    В Україні утримується найвищий рівень пожежної небезпеки

    Через високий рівень небезпеки значно збільшується ризик виникнення пожеж

    Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується по Україні до 16 вересня включно.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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    «За даними Укргідрометцентру, 15-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 15-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – повідомили у відомстві.

    Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

    Нагадаємо, у Києві до понеділка утримається надзвичайна пожежна небезпека.

    У суботу ввечері, 14 вересня, спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного та села Бармаки.

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