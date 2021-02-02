Новий голова Черкаської ОДА обіцяє дати шанс багатьом: стали відомі деталі проєкту

У Черкасах зведуть технопарк на кошти відомого бізнесмена?

Незабаром у Черкасах реалізують проєкт бізнесмена Василя Хмельницького з будівництва технопарку, який передбачає створення ІТ-школи, коворкінга. Про це новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Скічка, створення такого майданчику зупинить від’їзд молоді за кордон. «Насправді, якщо ви живете не в містах-мільйонниках, вам складно знайти нестандартне навчання та змінити фах, і це буде шансом для багатьох», – сказав він.

Скічко додав, що на Черкащині є низка проблем, якими потрібно займатися. «У Смілі є проблема з опаленням, в Умані – з приїздом хасидів, є загальні проблеми з виконанням капітального будівництва, неосвоєнням коштів… Усі ці показники необхідно вирівнювати. Крім цього, стоять питання залучення інвестицій, створення нових робочих місць, якихось знакових проєктів, які виходять за межі «Великого будівництва», – пояснив голова Черкаської ОДА.

Нагадаємо, Василь Хмельницький – український мільйонер, власник холдингової компанії UFuture. Він створює інноваційний парк UNIT.City на території колишнього мотоциклетного заводу в центрі Києва. Серед проєктів Хмельницького також є індустріальний парк «Біла Церква».

Технопарк – це науково-інноваційний центр, територіально виділений комплекс, який об’єднує в собі організації та фірми, що охоплюють весь цикл здійснення інноваційної діяльності від генерації нових ідей до випуску й реалізації наукоємної продукції.