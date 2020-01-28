Новий посол України в Хорватії Кирилич вручив вірчі грамоти



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Посол України в Хорватії Василь Кирилич вручив вірчі грамоти

Особливістю є надто швидке вручення копій вірчих грамот, що свідчить про високий рівень відносин між Україною та Хорватією

Нещодавно призначений посол України в Хорватії Василь Кирилич вручив копії вірчих грамот у зовнішньополітичному відомстві країни.

Про це Кирилич написав у своєму Twitter.

«Перший день місії у Хорватії — це вручення копій вірчих грамот в Міністерстві закордонних та європейських справ Республіки Хорватія», — написав Кирилич, додавши фото вручення документів.

«Хорватія — сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів», — додав посол.

Перший день місії у Хорватії - це вручення копій вірчих грамот в @MVEP_hr. Хорватія - сильний партнер України. Бо ніхто глибше, ніж Хорватія та Україна, у новітній історії не знає ціну незалежності, що вимірюється втратою тисяч людських життів. pic.twitter.com/530CZHrbs8 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 27, 2020

Особливістю є надто швидке вручення копій вірчих грамот (Кирилич прибув до Хорватії минулої п‘ятниці), що свідчить про високий рівень відносин між Україною та Хорватією.

Нагадаємо, наприкінці грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла України в Хорватії.

Василь Кирилич до останнього часу очолював управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.