Президент Хорватії Грабар-Китарович провела тренування з чемпіоном UFC Стіпе Міочичем



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Колінда Грабар-Китарович отримала задоволення від візиту до чемпіона

Стіпе Міочич - чинний чемпіон UFC у важкій вазі. Він народився і виріс в США, але не забув про своє хорватське коріння. На історичній батьківщині його теж пам'ятають, люблять і стежать за його успіхами. Так в гості до Стіпе, який проживає в Клівленді, приїхала президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович. Візит був вельми незвичайний. Замість класичного чаю з булочками, вони провели тренування в особистому спорт-залі Міочича.

«Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович прилетіла в Клівленд, щоб відвідати мене. Це велика честь для мене. У неї жорсткий лівий боковий удар. Спасибі Хорватії за те, що завжди підтримуєте мене», - розповів Міочич.

Колінда Грабар-Китарович також отримала задоволення від візиту до чемпіона.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографію з їх спільного спарингу, а також залишила підпис: «Спільнота переможців!».

Джерело: trinixy.ru