Такої краси ще не було. Народні депутати вбралися у сміливі та оригінальні вишиванки (фото)

Українська вишиванка, нарівні з українською писанкою, є одним із яскравих символів української культури

День вишиванки відзначають у світі вже 15-й рік поспіль задля збереження народних традицій

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Українські політики у Верховній Раді долучилися до цього красивого свята. «Главком» зібрав найяскравіші світлини.

Зазначимо, що День вишиванки відзначають у світі вже 15-й рік поспіль задля збереження народних традицій створення й носіння етнічного вишитого одягу.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повернулася до своєї найпопулярнішої зачіски. Депутатка заплела фірмову косу заради Дня вишиванки і прийшла в Раду в ошатній вишитій сукні.

Члени франції «Батьківщини» також сьогодні прийшли в національному одязі.

Народна депутатка від партії «Голос» Ольга Стефанишина показала, як святкують День вишиванки її колеги.

«Усе таки своє рідне – найгарніше», – переконує нардепка від «Голосу» Галина Васильченко.

«Вишиванка – живе свідчення того, що ми рухаємося шляхом прогресу, при цьому не втрачаючи власної ідентичності. Що дуже круто!», – лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

Народна депутатка від політичної партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла підібрала колір маски під свою вишиванку.

«Вітаю з Днем вишиванки! Це не просто сорочка – це справжній оберіг та запорука сили нації. Вдягайте вишиванки, друзі. Давайте берегти та шанувати наші традиції. Слава Україні!», – написав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Фракція Європейської Солідарністі в парламенті. Для нас вишиванка не просто святковий одяг – це елемент нашої ідентичності», – написав народний депутат та історик Володимир В’ятрович на своїй Facebook-сторінці.

Вишиванка додає настрою, зазначила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору.

Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.

Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

Сьогодні будівлю Харківської ОДА прикрасила величезна вишиванка. Фасад будинку рад оздобили двома 13-метровими банерами з українським орнаментом.