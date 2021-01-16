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    Біля терміналу на Оболоні молодик вирвав із рук дівчини гроші (фото)

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    Поліція вилучила у грабіжника понад 11 тис. грн потерпілої - Біля терміналу на Оболоні молодик вирвав із рук дівчини гроші (фото)
    Поліція вилучила у грабіжника понад 11 тис. грн потерпілої
    Фото: Нацполіція

    Перехожий затримав грабіжника та викликав поліцію

    Біля терміналу самообслуговування на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва чоловік викрав у дівчини понад 11 тис. гривень. Правопорушник вирвав із рук дівчини готівку та кинувся навтьоки, але перехожий наздогнав його та викликав правоохоронців.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції для належного документування події.

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 36-річний уродженець міста Вінниця, у якого вилучили понад 11  тис. гривень потерпілої.

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    Біля терміналу на Оболоні молодик вирвав із рук дівчини гроші (фото)
    Біля терміналу на Оболоні молодик вирвав із рук дівчини гроші (фото)

    Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

    Оболонський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне молодику загрожує до шести років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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