ЦВК Молдови затвердила результати парламентських виборів

У Молдові оголосили результати позачергових парламентських виборів

Центральна виборча комісія Республіки Молдова затвердила результати дострокових парламентських виборів 11 липня 2021 року. Звіт направили до Конституційного суду, передає «Главком».

Відзначається, комісія ЦВК із восьми членів затвердили результати виборів, а також підтримали призначення депутатів від трьох політичних партій, які будуть представлені у парламенті наступним чином: «Дія та солідарність» – 63 місця, Блок комуністів і соціалістів (ПСРМ-ПКРМ) – 32 місця і Партія «Шор» – 6 місць.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Молдові відбулися 11 липня. Головними опонентами були партія «Дія і солідарність» та блок соціалістів і комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували проросійські експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін.

Як повідомляв «Главком», на дострокових парламентських виборах у Молдові пропрезидентська партія «Дія і солідарність» отримала найбільшу підтримку і самостійно сформує в парламенті більшість.

Додамо також, що партія Санду готує зміни до Конституції щодо депутатської недоторканності.

Раніше у партії Санду розповіли, в чому полягає проблема відносин між Україною і Молдовою.

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів для боротьби з топкорупцією.

Також у партії «Дія і солідарність» поінформували, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.