Опубліковано склад нового Кабміну
Рада 4 березня обрала Дениса Шмигаля прем'єром
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
У новому уряді залишаться Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська
У мережі з'явився склад нового Кабміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Список опубліковано у Facebook нардепки від «Батьківщини» та чинного члена комітету організації державної влади Олени Шкрум.
Відповідно до опублікованого списку, в новому Кабінеті міністрів залишаться кілька членів попереднього уряду Олексія Гончарука.
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
- Вадим Пристайко – віцепрем'єр з питань євроінтеграції;
- Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
- Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
- Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;
- Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;
- Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури;
- Марина Лазебна – міністр соціальної політики;
- Денис Малюська – міністр юстиції;
- Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;
- Ігор Уманський – міністр фінансів;
- Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.
Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.