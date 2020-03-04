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    Опубліковано склад нового Кабміну

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    <p>Рада 4 березня обрала Дениса Шмигаля прем'єром</p> - Опубліковано склад нового Кабміну

    Рада 4 березня обрала Дениса Шмигаля прем'єром

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У новому уряді залишаться Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська

    У мережі з'явився склад нового Кабміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Список опубліковано у Facebook нардепки від «Батьківщини» та чинного члена комітету організації державної влади Олени Шкрум.

    Відповідно до опублікованого списку, в новому Кабінеті міністрів залишаться кілька членів попереднього уряду Олексія Гончарука.

    Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

    • Вадим Пристайко – віцепрем'єр з питань євроінтеграції;
    • Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
    • Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;
    • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
    • Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;
    • Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;
    • Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;
    • Владислав Криклій – міністр інфраструктури;
    • Марина Лазебна – міністр соціальної політики;
    • Денис Малюська – міністр юстиції;
    • Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;
    • Ігор Уманський – міністр фінансів;
    • Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    міністр Арсен Аваков депутат Олексій Резніков Михайло Федоров Вадим Пристайко Вадим Гутцайт Денис Шмигаль Владислав Криклій Олексій Чернишов Денис Малюська
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