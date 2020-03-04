Опубліковано склад нового Кабміну



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Рада 4 березня обрала Дениса Шмигаля прем'єром Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У новому уряді залишаться Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська

У мережі з'явився склад нового Кабміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Список опубліковано у Facebook нардепки від «Батьківщини» та чинного члена комітету організації державної влади Олени Шкрум.

Відповідно до опублікованого списку, в новому Кабінеті міністрів залишаться кілька членів попереднього уряду Олексія Гончарука.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко – віцепрем'єр з питань євроінтеграції;

Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

Марина Лазебна – міністр соціальної політики;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський – міністр фінансів;

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.