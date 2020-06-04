Рада проголосувала за призначення Стефанишиної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції
«За» призначення Ольги Стефанишиної віцепрем'єр-міністром проголосували 255 депутатів
У Верховній Раді 4 червня депутати проголосували за призначення Ольги Стефанишиної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції.
«За» призначення Стефанишиної віцепрем'єр-міністром проголосували 255 депутатів.
Ольга Стефанішина – генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Народилася у 1985 році.
Нагадаємо, 3 червня було подання до Ради на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної.
Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поінформувало, що «Слузі народу» стало відомо про плани щодо призначення Пристайка послом України у Великій Британії.
Фракція «Слуга народу» погодила генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції