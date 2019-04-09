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    НСК «Олімпійський» заперечує підрахунки Аласанії вартості проведення дебатів на стадіоні

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    НСК «Олімпійський» заперечує підрахунки Аласанії вартості проведення дебатів на стадіоні

    Без детального технічного завдання, формату та багатьох інших технічних і організаційних факторів неможливо визначити точну вартість послуг, вказують в НСК «Олімпійський»

    Адміністрація НСК «Олімпійський» звернулася до Національної суспільної телерадіокомпанії України та ЗМІ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні.

    Про це йдеться в офіційній заяві НСК «Олімпійський» щодо вартості проведення дебатів, опублікованій на сторінці Facebook.

    «Звертаємо вашу увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу», – зазначила на НСК «Олімпійському».

    На їх думку, лише після узгодження всіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту угоди на проведення дебатів можна буде сформувати та оприлюднити точну суму.

    Нагадаємо, 8 квітня голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що за попередніми підрахунками дебати між кандидатами у президенти на «Олімпійському» будуть коштувати майже 6 млн грн.

    Команда кандидата у президенти Володимира Зеленського хоче дебати на «Олімпійському» 19 квітня, а не в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України і готова оплатити половину вартості. Іншу частину, на її думку, мав би оплатити штаб кандидата у президенти Петра Порошенка.

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