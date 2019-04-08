Аласанія повідомив, скільки коштуватимуть дебати



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Кандидати на пост президента України Петро Порошенко та Володимир Зеленський Колаж: Радіо Свобода

За словами Аласанії, основне - це оренда самого стадіону мінімум на два дні, на якому необхідно буде встановити сцену

Вартість проведення дебатів перед виборами на НСК «Олімпійський» між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком становить майже 6 млн доларів.

Про це журналістам повідомив голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

За його словами, основне - це оренда самого стадіону мінімум на два дні, на якому необхідно буде встановити сцену. Крім того, необхідні екрани, камери, світло, звук тощо.

«Разом все потягнуло на 5,9 млн», - сказав Аласанія.

Він також повідомив, що кандидатам доведеться заплатити телеканалам, які будуть транслювати цю подію, оскільки дебати можуть вважатися політичною агітацією. «Це вже окремо по прайсам всіх каналів», - додав Аласанія.

У той же час він висловив сумнів, що дебати відбудуться на стадіоні, відзначивши, що телеканал «Суспільне» є нейтральною майданчиком, на якій зійдуться обидва кандидати і проведуть дебати 19 квітня.

Напередодні повідомлялось, що глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент України Петро Порошенко чекає на кандидата на посаду глави держави, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Сьогодні Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

Джерело: РБК-Україна