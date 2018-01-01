Обама отримав листа з білим порошком

Лист Обамі надіслано з Гонконгу, він не має зворотної адреси

В офіс екс-президента США Барака Обами у вівторок, 13 лютого, надіслали конверт із білим порошком. Про це повідомляє телеканал Fox 5 з посиланням на пожежну службу. Поліція прибула в офіс колишнього президента Барака Обами у Вашингтоні через виявлення там білого порошку. Обама орендує офіс у будівлі Всесвітнього фонду дикої природи, на адресу



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Барак Обама

Лист Обамі надіслано з Гонконгу, він не має зворотної адреси

В офіс екс-президента США Барака Обами у вівторок, 13 лютого, надіслали конверт із білим порошком.

Про це повідомляє телеканал Fox 5 з посиланням на пожежну службу.

Поліція прибула в офіс колишнього президента Барака Обами у Вашингтоні через виявлення там білого порошку. Обама орендує офіс у будівлі Всесвітнього фонду дикої природи, на адресу якого, за попередніми даними, надійшов лист із білою речовиною.

Лист надіслано з Гонконгу, він не має зворотної адреси, повідомляє телеканал.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що невістку Дональда Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила листа з білим порошком усередині.

Конверт був адресований Дональду Трампу молодшому і надійшов до його помешкання в Манхеттені.

Дружина Ванесса Трамп та ще двоє людей, що були поруч з нею, госпіталізовані для подальшого обстеження.

Правоохоронці вже почали розслідувати цей інцидент. Вміст конверту не визначили.

Раніше президент США Дональд Трамп поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ».