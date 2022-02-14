Соцмережі дотепно висміяли Путіна, який боїться своїх міністрів (фото)

За даними ЗМІ, російський президент дуже боїться захворіти на коронавірус

На думку користувачів соціальних мереж, російський президент дуже боїться заразитися коронавірусною хворобою

Нещодавно опубліковані російськими ЗМІ фото із зустрічей президента РФ Володимира Путіна з міністрами закордонних справ та оборони Росії Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу викликали бурхливу реакцію у соціальних мережах.

На світлинах обидва міністри під час зустрічі із Путіним перебувають на досить великій відстані від нього, сидячи практично із протилежного боку довжелезного столу.

Користувачі Facebook додали до світлин дотепні коментарі, створивши сатиричні інтернет-меми, у яких висміюється страх Володимира Путіна, який, нібито, боїться заразитися коронавірусною хворобою.

13:50: «Здраствуйте, товаришу Путін» – 15:30: «Товаришу Лавров, це ви?», – таким чином за версією користувачів Facebook відбувалося спілкування російського президента із підлеглими.

«Перед зустріччю Лаврова обробили перекисом водню і попшикали дихлофосом», – зазначив один з користувачів cjwvtht;s.

«І засипали вапном», – додав один з його підписників.

Варто нагадати, що раніше соцмережі висміяли зустріч Путіна із Макроном, під час якої протипандемійні заходи, зокрема, дотримання безпечної дистанції, носили безпрецедентний характер.

Раніше Путін висловив своє обурення з приводу того, що його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V».

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