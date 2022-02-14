  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Соцмережі дотепно висміяли Путіна, який боїться своїх міністрів (фото)

    За даними ЗМІ, російський президент дуже боїться захворіти на коронавірус - Соцмережі дотепно висміяли Путіна, який боїться своїх міністрів (фото)
    За даними ЗМІ, російський президент дуже боїться захворіти на коронавірус
    фото: kremlin.ru

    На думку користувачів соціальних мереж, російський президент дуже боїться заразитися коронавірусною хворобою

    Нещодавно опубліковані російськими ЗМІ фото із зустрічей президента РФ Володимира Путіна з міністрами закордонних справ та оборони Росії Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу викликали бурхливу реакцію у соціальних мережах.

    На світлинах обидва міністри під час зустрічі із Путіним перебувають на досить великій відстані від нього, сидячи практично із протилежного боку довжелезного столу.

    Користувачі Facebook додали до світлин дотепні коментарі, створивши сатиричні інтернет-меми, у яких висміюється страх Володимира Путіна, який, нібито, боїться заразитися коронавірусною хворобою.

    13:50: «Здраствуйте, товаришу Путін» – 15:30: «Товаришу Лавров, це ви?», – таким чином за версією користувачів Facebook відбувалося спілкування російського президента із підлеглими.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Соцмережі дотепно висміяли Путіна, який боїться своїх міністрів (фото)
    Соцмережі дотепно висміяли Путіна, який боїться своїх міністрів (фото)
    фото з соціальних мереж

    «Перед зустріччю Лаврова обробили перекисом водню і попшикали дихлофосом», – зазначив один з користувачів cjwvtht;s.

    «І засипали вапном», – додав один з його підписників.

    Варто нагадати, що раніше соцмережі висміяли зустріч Путіна із Макроном, під час якої протипандемійні заходи, зокрема, дотримання безпечної дистанції, носили безпрецедентний характер.

    Раніше Путін висловив своє обурення з приводу того, що його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V».

    Читайте також:
    Теги: Путін Facebook президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Соцмережі дотепно висміяли Путіна, який боїться своїх міністрів (фото)