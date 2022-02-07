Соцмережі висміяли зустріч Путіна із Макроном (фото)

Путін не підпустив Макрона близько до себе під час переговорів

Лідери держав провели переговори щодо ситуації навколо України

На переговорах президента Франції Емманюеля Макрона із російським лідером Володимиром Путіним, які відбулися сьогодні у Москві, протипандемійні заходи, зокрема, дотримання безпечної дистанції, носили безпрецедентний характер. Про це свідчать світлини, опубліковані пресслужбою Кремля, на яких помітно, що відстань між лідерами держав переговорів становить, щонайменше, декілька метрів.

Світлини, зроблені під час переговорів, викликали бурхливу реакцію у соціальних мережах.

Журналістка Альона Яхно опублікувала вищезгадану світлину на своїй Facebook-сторінці. «Шо ви знаєте про соціальну дистанцію!», – зазначила вона.

У коментарях до допису люди висміяли жорсткі протипандемійні заходи.

«Це очевидний перебор», – зазначив один із коментаторів. «Вони хоч чують один одного?» – написала інша людина.

Дехто з коментаторів висловив очевидне припущення, що Володимир Путін побоюється заразитися «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.

Раніше повідомлялося, що Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського.

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