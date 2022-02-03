Путін допустив до свого «тіла» тільки щепленого «Супутником» президента (фото)

Зустріч політиків відбулася із послабленими протипандемічними обмеженнями

Попри «ковідні» зміни у російському протоколі офіційних зустрічей, президенту Аргентини Альберто Фернандесу під час візиту до Москви дозволили потиснути руку кремлівському лідерові Володимру Путіну. Як повідомляє російський провладний Telegram-канал RIA_kremiinpool, пом’якшення протипандемічних обмежень під час зустрічі стало можливим тому, що президент Аргентини щеплений проти коронавірусу російською вакциною «Супутник V» та нещодавно отримав «бустерну» дозу.

Варто зазначити, що Аргентина сертифікувала російську вакцину у грудні 2020 року. Проте в країні також можна щепитися проти коронавірусу й іншими препаратами.

Від початку пандемії російський президент Путін суттєво скоротив кількість зустрічей та участі в урочистих заходах. Під час нещодавнього візиту до Москви очільника уряду Угорщини він спілкувався із Путіним, перебуваючи у протилежному від російського очільника кінці кабінету.

Суттєві проитипандемічні обмеження діють також для журналістів, що працюють у пулі кремлівського лідера – віднедавна вони зобов’язані, навіть маючи сертифікат про вакцинацію, проходити експрес-тестування на коронавірус безпосередньо перед офіційними заходами, в яких бере участь президент РФ.

Як повідомлялося раніше, Путін обурений тим, що його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V».

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