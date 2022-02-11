Чому Путін тримався подалі від Макрона на переговорах: озвучено причину
Президент Франції відмовився проходити ПЛР-тестування перед зустріччю з Путіним
Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон сиділи на значній відстані один від одного під час переговорів у Кремлі через відмову французького лідера здати ПЛР-тест на коронавірус перед зустріччю з російським колегою. Таку причину появи чотириметрового столу назвало агентство Reuters, пославшись на власні джерела.
Заданими видання, французькому лідеру було запропоновано вибір: пройти тестування та спілкуватися з Путіним на більш короткій дистанції, або відмовитися, але дотримуватися безпечної відстані.
«Ми розуміли, що відмова означатиме відсутність рукостискань і цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб ДНК президента потрапила до їхніх рук», – наводить Reuters слова одного зі співрозмовників.
Зазначається також, що Макрон склав тест у Франції під наглядом особистого лікаря напередодні вильоту до Росії.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що його вразив довгий стіл, за яким вони розмовляли з російським лідером Володимиром Путіним. «Я ніколи ще в житті не сидів за таким довгим столом», – зізнався політик.
Раніше повідомлялося, що Путін допустив до свого «тіла» тільки щепленого «Супутником» президента (фото).
Також повідомлялос, що Путін обурений: його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V».