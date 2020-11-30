Україна може запровадити санкції проти австрійської компанії через проєкт Путіна в Криму

Колись респектабельне австрійське архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним

Відоме австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau, ймовірно, бере участь у побудові оперного театру в окупованому РФ Севастополі.

Про це в коментарі німецькій газеті Süddeutsche Zeitung заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро Coop Himmelblau у флагманському проєкті Путіна в Криму — спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів. На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро», – зазначив посол.

Він додав, що українські партнери по всьому світу будуть повідомлені, що «колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним».

За інформацією росЗМІ, у Севастополі на 54 гектарах передбачено будівництво двох музеїв – художнього, площею 12 тисяч квадратних метрів, і захисників Севастополя, площею три тисячі квадратів, театру опери та балету, хореографічної академії, вищої школи музичного та театрального мистецтва, художньої школи. Для учнів і викладачів зведуть гуртожиток, інтернат і будинок зі службовим житлом на 400 квартир, а також басейн. З'явиться новий пляж площею 1,75 гектара, службові та гостьові парковки.

Роботи планують завершити у 2024 році.