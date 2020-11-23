Відсутність маски: поліція виписала за два дні майже 1400 штрафів

У Києві, за повідомленням столичної поліції, склали всього 17 адмінпротоколів через неносіння маски

Більшість постанов правоохоронці склали за неносіння масок в будівлях

Протягом останніх двох днів поліція винесла 1395 постанов про порушення правил щодо карантину, які передбачають штрафи за неносіння маски в громадських місцях. Відповідна стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення набула чинності з 21 листопада.

Про це повідомляє Національна поліція.

Зокрема, 1369 постанов правоохоронці склали за неносіння маски в громадських будинках та спорудах, а ще 26 — за неносіння маски в громадському транспорті. У Києві, за повідомленням столичної поліції, склали всього 17 адмінпротоколів через неносіння маски.

Відповідно до закону, який 19 листопада підписав президент Володимир Зеленський, перебування в громадських закладах і транспорті без засобів особистого захисту тягне за собою адміністративну відповідальність — штраф у розмірі від 170 до 255 грн.

Відповідно до закону про тютюнопаління, громадське місце — це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу. Громадським місцем можуть вважатися під'їзди, підземні переходи, стадіони. Водночас звичайна вулиця ним не є.

Також Національна поліція повідомила про порушення «карантину вихідного дня», який діяв 21-22 листопада. За вихідні правоохоронці по всій Україні закрили 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Переважна більшість із них — заклади торговельного та побутового обслуговування (969) і заклади громадського харчування (327).

На представників закладів загалом правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколи за статтею 44-3, яка передбачає штраф у розмірі 34-170 тисяч гривень. Крім того, поліція порушила два кримінальні провадження за статтею 325 Кримінального кодексу, яка передбачає штраф у розмірі 17-51 тисячу гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що оскаржити штраф за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях, буде дорожче, ніж оплатити його.

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