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    Обміління Бугазу відбувається через надмірне використання підземних вод

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    Бугаз був одним з найбільших прісноводних озер півострова - Обміління Бугазу відбувається через надмірне використання підземних вод

    Бугаз був одним з найбільших прісноводних озер півострова

    Фото: «Крим.Реалії»

    Обміління Бугазу відбувається через надмірне використання підземних вод

    На межі зникнення перебуває озеро Бугаз, розташоване поблизу міста Судак в окупованій АР Крим. Про обміління водойми повідомляють «Крим.Реалії» з посиланням на кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

    Все що залишилось сьогодні від озера Бугаз. Фото «Крим.Реалії»

    Все що залишилось сьогодні від озера Бугаз. Фото «Крим.Реалії»

    У суботу, 13 березня, Джеппаров оглянув водний об'єкт і розповів, що озеро стабільно втрачає рівень води і незабаром може повністю висохнути. За його словами, причиною обміління Бугазу є надмірне використання підземних вод.

    «Право на сприятливе навколишнє середовище – одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце – озеро Бугаз – яскравий тому приклад, зараз водоймище перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму» – каже правозахисник

    За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземних прісних джерела, частково поповнюють запаси дощові та талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.

    Раніше стало відомо, які галузі сільського господарства зникли в Криму під час окупації.

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    Теги: Крим окупанти вода водойма засуха
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