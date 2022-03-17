Обміняли на дев'ятьох окупантів: стали відомі подробиці звільнення мера Мелітополя

Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдат-строковиків

Міського голову Мелітополя Івана Федорова вдалося звільнити з полону окупантів, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків. Про це заявила речниця голови Офісу президента Даша Зарівна у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

«Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений із російського полону. За нього Росія отримала 9 своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Терміновики, яких, за словами Міноборони РФ, в Україні немає», – заявила речниця голови Офісу президента.

Раніше про такий обмін написав низка російських телеграм-каналів.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.

Сьогодні ж Федорова звільнили з російського полону.