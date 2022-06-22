Соцмережі повідомили про загибель журналіста та видавця Чепового. Його син спростовує (фото)

Із початком війни Чеповий та його син Богдан вступили до лав ЗСУ

У бою за Україну від рук окупантів загинув генеральний директор видавництва «Блінц-інфо» та шеф-редактор журналу «Бізнес» Володимир Чеповий. Про це повідомила речниця голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота у Facebook.

«Як багато їх стало. Цих новин про смерть. Сьогодні підтвердили, що у бою загинув генеральний директор видавництва «Блінц-інфо», шеф-редактор журналу «Бізнес», автор проекту «Бізнес 100». Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди...» – написала Шикота.

Також політолог Віталій Кулик повідомив, що «Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло лише вчора ідентифікували».

За яких обставин і в якому регіоні загинув журналіст – поки що невідомо. Водночас за інформацією від сина Володимира Чепового Богдана, журналіст зараз має статус зниклого безвісти.

«Друзі, сьогодні отримали від зама воєнкома листа про те, що батько є офіційно зниклим безвісти. Як і багато інших українських захисників. Ні в яких списках 200/300 його немає. Я щиро вірю, в те що все буде добре. Чекаємо на офіційну інформацію», – написав Богдан Чеповий у Facebook.

Володимир Чеповий родом він із села Цимбалівка Хмельницької області, але проживав у Києві. З 1990 року Чеповий був співзасновником видавництва «Бліц-Інформ», яке видавало низку газет та журналів: «Бізнес», «Ділові Новини», «Наталі», «Капітал» та інші. У 2002 році Чеповий з партнерами започаткував новий проект - видавництво «Караван-Медіа», який почав випускати журнали «АрхІдея» та «Караван Історій – Україна».

У 2005 році Чеповий обіймав посаду керівника служби Державного секретаря України. Після «Помаранчевої Революції» випустив книгу «Я прокинувся щасливим», де описував усі події початку 2000-х років в Україні. Пізніше він став співзасновником та очолив «Медіа Інвест Груп». З 2014 року Чеповий був шеф-редактором журналу «Бізнес» і обіймав посаду генерального директора видавництва «Бліц-Інформ».

Нагадаємо, у боях під Сєвєродонецьком загинув співвласник піцерії Pizza Bro Іван Чеканюк. Також у боях біля Попасної загинув журналіст Віталій Дерех.