Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є загиблі (фото)

Уночі було три «прильоти» у Павлоградському районі Дніпропетровської області

Ракети влучили в залізничну інфраструктуру та промислове підприємство

Рашисти у ніч проти неділі, 24 квітня, здійснили три ракетних удари по Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас три «прильоти» у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено вісім будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки».

За словами Резніченка, ще дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.

Нагадаємо, російські солдати впродовж Великодньої ночі накривали вогнем ряд населених пунктів Луганської області. Рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній.

Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.