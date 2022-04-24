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    Події в Україні

    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є загиблі (фото)

    Уночі було три &laquo;прильоти&raquo; у Павлоградському районі Дніпропетровської області - Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є загиблі (фото)
    Уночі було три «прильоти» у Павлоградському районі Дніпропетровської області
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Ракети влучили в залізничну інфраструктуру та промислове підприємство

    Рашисти у ніч проти неділі, 24 квітня, здійснили три ракетних удари по Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «У нас три «прильоти» у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено вісім будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки».

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    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є загиблі (фото)
    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є загиблі (фото)

    За словами Резніченка, ще дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.

    Нагадаємо, російські солдати впродовж Великодньої ночі накривали вогнем ряд населених пунктів Луганської області. Рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна чоловік Валентин Резніченко ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині, є загиблі (фото)