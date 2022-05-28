Рашисти вночі обстріляли Дніпропетровщину

Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді

Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

«Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування. Люди не постраждали», – написав він.

Нагадаємо, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

До слова, 25 травня, російські війська кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.