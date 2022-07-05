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    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 липня

    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 липня
    фото: ДСНС

    Минулої доби під обстрілами були прикордонні громади Сумщини

    Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

    Сумщина

    Минулої доби під обстрілами були прикордонні громади Сумщини. На територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій. А також гатили мінометним вогнем. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Був обстріл Шалигінської громади.

    Також росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

    У Новослобідській громаді мінометним вогнем росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі. Мінометний обстріл по Білопільській громаді Сумського району з території РФ. Також вороги скинули гранату з безпілотника. Вчора ввечері росіяни запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади, та відкривали вогонь із мінометів та САУ. Щонайменше двоє людей поранені.

    Сьогодні зранку обстріл Сумської області. О 4.00 ранку був ракетний удар по Шостці. Пошкоджено приватне підприємство, поранена одна людина. О 4.30 ранку — обстріл з мінометів та зі ствольної артилерії Середино-Будської громади. Пошкоджені лінії електропередач та два приватні будинки. Інформації про жертв немає. Зранку також — мінометний обстріл Шалигінської громади.

    Дніпропетровщина

    Сьогодні летіло сім ракет. Шість із них наші військові збили. Одна прилетіла у місто Покров, у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, у кількох вибило шибки. В одному з будинків через вибух сталася пожежа. Там було шестеро людей. На щастя, ніхто не постраждав.

    На ранок з артилерії ворог знову обстріляв Криворізький район три населених пункти Зеленодольськоі громади. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

    Харків

    Вночі завдано удар по одному з районів Харкова, постраждалих немає. Триває обстеження території після обстрілу.

    По області окупанти наносили удари по Дергачівській громаді, Харківського району. Горів житловий будинок та гараж. В Ізюмському районі, Балаклійській громаді, с. Нафтовиків, горів дах двоповерхового будинку. Причина потрапляння боєприпасу. За добу по області одну людину поранено.

    Луганщина

    Наші військові тримають оборону невеличкої частини Луганщини, аби основні сили встигли побудувати захисні редути. Окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність. У Сєвєродонецьку створили комендатуру, яка, за їх задумом, має замінити місцеву владу, шукають спеціалістів ЖКГ. Росіяни збираються робити перепис дітей в Сєвєродонецьку для відновлення навчального процесу.

    Бої на адміністративних кордонах області тривають.

    Донеччина

    Обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Бахмуту, Курахівки, Новоселівки-1, с. Північне, с. Малотаранівка. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. За добу двоє загиблих і шестеро поранених цивільних.

    Миколаївщина

    Ссьогодні зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Інформація щодо наслідків уточнюється.

    Баштанський район: вночі та зранку – обстріли Широківськоі громади. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

    Вранці також було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів, в результаті яких виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає.
    У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

    Миколаївський район: вчора ввечері обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади, наслідки – зруйновано житловий будинок, в межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.

    Херсонщина

    Гостра ситуація у передмістях Херсона та населених пунктах, які межують з сусідніми регіонами, зокрема, – у громадах Високопілля, Нововоронцовки, Великої Олександрівки, Калинівського.

    Населені пункти обстрілюють із градів та смерчів. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, знову підтверджено про замінування річки та мостів. Сирени лунали і у Новій Каховці.

    Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.

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    Теги: Харків пожежа вибух росія окупанти Луганщина війна Миколаївщина Донеччина Херсонщина Сумщина Україна Дніпропетровщина будинок окупація #stoprussia
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    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 липня