Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 липня

Минулої доби під обстрілами були прикордонні громади Сумщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Минулої доби під обстрілами були прикордонні громади Сумщини. На територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій. А також гатили мінометним вогнем. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Був обстріл Шалигінської громади.

Також росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

У Новослобідській громаді мінометним вогнем росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі. Мінометний обстріл по Білопільській громаді Сумського району з території РФ. Також вороги скинули гранату з безпілотника. Вчора ввечері росіяни запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади, та відкривали вогонь із мінометів та САУ. Щонайменше двоє людей поранені.

Сьогодні зранку – обстріл Сумської області. О 4.00 ранку був ракетний удар по Шостці. Пошкоджено приватне підприємство, поранена одна людина. О 4.30 ранку — обстріл з мінометів та зі ствольної артилерії Середино-Будської громади. Пошкоджені лінії електропередач та два приватні будинки. Інформації про жертв немає. Зранку також — мінометний обстріл Шалигінської громади.

Дніпропетровщина

Сьогодні летіло сім ракет. Шість із них наші військові збили. Одна прилетіла у місто Покров, у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, у кількох вибило шибки. В одному з будинків через вибух сталася пожежа. Там було шестеро людей. На щастя, ніхто не постраждав.

На ранок з артилерії ворог знову обстріляв Криворізький район – три населених пункти Зеленодольськоі громади. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Харків

Вночі завдано удар по одному з районів Харкова, постраждалих немає. Триває обстеження території після обстрілу.

По області окупанти наносили удари по Дергачівській громаді, Харківського району. Горів житловий будинок та гараж. В Ізюмському районі, Балаклійській громаді, с. Нафтовиків, горів дах двоповерхового будинку. Причина – потрапляння боєприпасу. За добу по області – одну людину поранено.

Луганщина

Наші військові тримають оборону невеличкої частини Луганщини, аби основні сили встигли побудувати захисні редути. Окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність. У Сєвєродонецьку створили комендатуру, яка, за їх задумом, має замінити місцеву владу, шукають спеціалістів ЖКГ. Росіяни збираються робити перепис дітей в Сєвєродонецьку для відновлення навчального процесу.

Бої на адміністративних кордонах області тривають.

Донеччина

Обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Бахмуту, Курахівки, Новоселівки-1, с. Північне, с. Малотаранівка. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. За добу – двоє загиблих і шестеро поранених цивільних.

Миколаївщина

Ссьогодні зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Баштанський район: вночі та зранку – обстріли Широківськоі громади. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вранці також було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів, в результаті яких виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора ввечері обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади, наслідки – зруйновано житловий будинок, в межах населеного пункту та за його межами відбулося займання полів з урожаєм.

Херсонщина

Гостра ситуація у передмістях Херсона та населених пунктах, які межують з сусідніми регіонами, зокрема, – у громадах Високопілля, Нововоронцовки, Великої Олександрівки, Калинівського.

Населені пункти обстрілюють із градів та смерчів. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, знову підтверджено про замінування річки та мостів. Сирени лунали і у Новій Каховці.

Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.



