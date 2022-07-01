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    Політика

    Скільки триватиме війна: Шольц озвучив сумний прогноз

    Канцлер Німеччини також наголосив на нищівному впливі світових санкцій проти Росії - Скільки триватиме війна: Шольц озвучив сумний прогноз
    Канцлер Німеччини також наголосив на нищівному впливі світових санкцій проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Шольц: «Тривала підготовка Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалих військових зусиль».

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін готувався до війни проти України щонайменше рік, і спрогнозував, що Путін, ймовірно, зможе зберегти затягнутий наступ протягом ще «тривалого часу». Про це Шольц заявив в інтерв'ю CBS News «Face the Nation».

    За словами Шольца, тривала підготовка Путіна свідчить про те, що він готовий до тривалих військових зусиль.

    «Він лідер дуже великої країни з великою кількістю людей, які там живуть, з великою кількістю засобів, і він дійсно веде цю жорстоку війну. Він готувався до неї дуже довго. думаю, що рішення про те, щоб зробити цю війну, було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І так, він зможе продовжувати війну дійсно довго», – заявив Шольц.

    Війна з Україною зараз затягнулася більш ніж на чотири місяці, і Росія використовує свою вогневу міць, щоб зробити поступові здобутки. За оцінками американської розвідки, Росія наразі утримує близько 20% території країни, переважно на сході України.

    Канцлер Німеччини також наголосив на нищівному впливі світових санкцій проти Росії, хоча сам Путін цього і не визнає.

    «Ви розумієте, що це дійсно шкодить йому, і Путін розуміє глибокий вплив наших санкцій на його економіку...», – сказав Шольц.

    Раніше Шольц заявив, що у відносинах із Росією немає шляху назад.

    Читайте також: Коли з Росії знімати санкції, вирішуватиме Київ? Заява Шольца
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Скільки триватиме війна: Шольц озвучив сумний прогноз