Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 20 травня

Росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Нічні обстріли села Велика Костромка, що на межі з Херсонщиною. У кількох будинках вибиті шибки. Загиблих та постраждалих немає. Деталі щодо наслідків обстрілів уточнюються.

Харків

Було кілька нічних обстрілів міста, постраждалих немає.

По області: в Дергачах вчора ввечері снаряд влучив у приватний будинок. Постраждалих немає.

У с. Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. А близько п’ятої ранку горіли кілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Луганщина

Росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк. Успіху не мають. За добу: 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. В Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у с. Нирковому вигоріли п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному. Інші деталі руйнувань та наслідків з’ясовуються.

Донеччина

Інтенсивні обстріли по усій лінії фронту. Обстріляно 13 населених пунктів по області – танками, артилерією, градами, аваіцією. Місто Бахмут протягом минулої доби чотири рази піддавалося авіаційним ракетним обстрілам. Значні руйнування цивільної інфраструктури.

За добу по області 5 загиблих, шість 6 поранених цивільних. Вже зранку – обстріли Авдіївки, Торецька, Єлизаветівки. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, зокрема, школа.

Евакуація населення продовжується, у тому числі залізничним транспортом.

Миколаївщина

Вчора близько 23:30 і сьогодні вранці були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Вдень були обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджень і потерпілих немає.

В обласному центрі протягом доби відносно тихо.

Херсонщина

Російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах, використовують заборонену зброю. На лінії вогню залишаються Високопільська, Великоолександрівська, Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади. Практично у всіх населених пунктах цих ТГ живуть окупанти, з кожним днем ситуація загострюється.

В обласному центрі побільшало блок-постів. Ситуація в області критична.

Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

Як повідомлялося, на Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків .