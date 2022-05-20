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    Події в Україні

    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)

    Перекинута російська техніка у Криму - У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)
    Перекинута російська техніка у Криму
    фото: Telegram-канал «Крымский ветер»

    Рашисти не впоралися з перевезення техніки в окупованому Криму, внаслідок чого вона перекинулася

    У тимчасово окупованому Криму перекинулася колона військової техніки російських окупантів. Кілька загарбників отримали травми. У місцевих Telegram-каналах поширили фото з технікою РФ, яка самоліквідувалася.

    Інцидент трапився 18 травня неподалік села Ішунь у Красноперекопському районі. За повідомленнями росЗМІ, десять російських танків спробували виїхати із Криму. Однак через слизьку після дощу трасу їм не вдалося добратися до точки призначення.

    Так, на повороті біля мосту гусениці втратили зчеплення з землею, а танки почали буксувати й перевернулися.

    На опублікованих у мережі кадрах видно, що на місце події приїхали три автомобілі швидкої допомоги, патрулі правоохоронців, а також пожежники. Крім цього, поряд помітно вантажний КамАЗ, маркований літерою Z.

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    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)
    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)
    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)
    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)
    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)

    Відомо, що внаслідок ДТП двоє російських загарбників отримали серйозні травми, їх госпіталізували у важкому стані.

    Зауважимо, що країна-агресор РФ від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну перекидає Керченським мостом свою військову техніку, озброєння та особовий склад.

    Нагадаємо, що артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ. Троє офіцерів командного складу бригади загинули та 14 зазнали поранень.

    Теги: Крим росія окупанти ДТП війна Україна озброєння окупація перевезення #stoprussia
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    У Криму перевернулася колона військової техніки, постраждали окупанти (фото)