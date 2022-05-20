ЗСУ ліквідували 204 літаки окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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В Україні розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. За цей час сили ЗСУ ліквідували 28700 окупантів та знищили 204 літаки ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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