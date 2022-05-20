ЗСУ ліквідували 204 літаки окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку
В Україні розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. За цей час сили ЗСУ ліквідували 28700 окупантів та знищили 204 літаки ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1263 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3090 (+27) од,
- артилерійських систем – 596 (+1) од,
- РСЗВ – 200 (+1) од,
- засоби ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+1) од,
- гелікоптерів – 168 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5),
- крилаті ракети - 103 (+0),
- кораблі – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2162 (+5) од,
- спеціальна техніка – 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, на Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків .