Конкурсна комісія оголосила нового керівника САП

Клименко виграв конкурс на керівника САП ще пів року тому, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати

Очільником САП став Олександр Клименко

Новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стане Олександр Клименко. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк в Telegram.

Клименко – детектив Національного антикорупційного бюро. Він виграв конкурс ще пів року тому, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати.

Олександру Клименко 35 років. Він виходець із Слобожанщини. Його професійна кар'єра розпочалася з посади слідчого, а потім старшого слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

З листопада 2015 року – старший слідчий у Національній поліції. Він розслідував розкрадання коштів на Укрзалізниці. Клименко з’ясував, що чиновники укладали фіктивні договори, таким чином виводячи кошти з держпідприємства. Він написав листа, щоб зупинити такі виплати. Однак його керівник вимагав відкликати цей лист, а коли Клименко відмовився, йому наказали здати посвідчення та залишити управління.

У березні 2016 року Клименко взяв участь у конкурсі та став детективом Національного антикорупційного бюро. А вже за рік – старшим детективом, з листопада 2017 року – керівником відділу.

За цей час він розслідував кримінальні провадження щодо екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групу прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

21 грудня 2021 року комісія із обрання керівництва САП за результатами конкурсу оголосила рейтинг кандидатів. Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк – 229. Проте голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури досі не призначено.

Нагадаємо, що у САП зараз не має керівника. Назар Холодницький пішов у відставку у серпні 2020 року. Він очолював відомство із 2015 року.

У нещодавньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до раніше проведеного конкурсу і доручив Кабінету міністрів розпочати конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України.