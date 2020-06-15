Обрання запобіжного заходу Стерненку: під судом збираються активісти



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Біля суду збираються люди на підтримку Стерненка, будівля суду знаходиться під посиленою охороною правоохоронців

Під судом стоять автомобілі «швидкої допомоги» і спецтранспорт. Правоохоронці оточили по периметру будівлю суду

Шевченківський райсуд Києва і далі обирає запобіжний захід одеському активісту Сергієві Стерненку, якого підозрюють у вбивстві.

Під будівлею суду збираються люди, щоб підтримати активіста.

Під судом стоять автомобілі «швидкої допомоги» і спецтранспорт. Правоохоронці оточили по периметру будівлю суду. На вході вони оглядають речі осіб, які хочуть пройти усередину.

У приміщенні суду утворилася велика черга з журналістів, які хочуть потрапити у залу, де проходитиме засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.