Справа Стерненка: під судом зібралися правоохоронці



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Під Шевченківським райсудом зібралася велика кількість правоохоронців, які «зайняли» вулицю Дегтярівську

Під Шевченківським районний судом столиці, де сьогодні продовжать розглядати обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, зібралася велика кількість правоохоронців, які «зайняли» вулицю Дегтярівську. Про це написав у Facebook журналіст Мар’ян Кушнір.

«Справа Сергія Стерненко. Частина друга... Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок», — написав журналіст.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.