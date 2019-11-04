Обрано нового голову НКРЕКП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Тарасюк очолив НКРЕКП

Члени НКРЕКП обрали нового очільника шляхом таємного голосування

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрано Валерія Тарасюка.

Про це 4 листопада повідомляється на сторінці НКРЕКП у соцмережі Facebook.

«Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП головою регулятора обрано Валерія Тарасюка, згідно зі статтею 9 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання y сферах енергетики та комунальних послуг», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Тарасюк 29 жовтня 2019 року був призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Валерій Тарасюк народився в 1976 році у смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.