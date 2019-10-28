Асоціація газового ринку заявила, що дії НКРЕКП ведуть газорозподільну галузь до банкрутства



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Представники асоціації неодноразово протягом останніх років наголошували на критичній ситуації, що склалась в галузі

Асоціація газового ринку України заявила, що рішення НКРЕКП про «поетапне підвищення» тарифів на розподіл газу – прямий шлях до банкрутства підприємств газорозподільної галузі та нового оператора ГТС, успішна діяльність якого є запорукою збереження транзиту газу в Європу.

Зазначається, що 25 жовтня 2019 року на громадських слуханнях НКРЕКП було прийнято рішення про так зване поетапне «підвищення» тарифів на розподіл газу, яке насправді зменшить виручку операторів ГРМ на третину.

«Таке рішення, - підкреслюють представники Асоціації, - свідчить про зневагу членів НКРЕКП до проблем галузі, адже воно призведе до подальшого зростання збитків Операторів ГРМ. Лише впродовж опалювального періоду 2019-2020 рр. підприємства отримають 4,3 млрд грн збитків від такого «підняття» тарифу. Цей штучно створений дефіцит поглибить неплатежі між учасниками ринку газу та призведе до накопичення боргів тепер вже перед новоствореним Оператором ГТС, який є ключовою фігурою національного ринку, а також для транзиту газу в Європу».

Повідомляється, що Асоціація неодноразово протягом останніх років наголошувала на критичній ситуації, що склалась в галузі.

«Регулятор вже чотири роки нехтує своїми обов’язками та проводить цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику, яка призвела за цей час до збитків, що перевищили 20 млрд грн. В умовах, коли тарифи не переглядались з 2016 року, так зване «підвищення» тарифів на 30%, озвучене головою НКРЕКП Оксаною Кривенко, є знущанням над галуззю, в якій працюють понад 50 тис. українців», - йдеться у заяві.

За даними Асоціації, через низькі зарплати галузь щорічно втрачає біля 10% кваліфікованого персоналу. Запропоноване НКРЕКП рішення ситуацію лише поглиблює - якщо в чинних тарифах на розподіл рівень зарплати газовика складає 5,9 тис. грн, то після так званого «підвищення» працівники галузі мають отримувати 7,7 тис грн. Це на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні та вдвічі нижче від середніх зарплат в енергетиці. Отже, фахівці вимушені звільнятися і їхати за кордон, шукати кращої долі.

«Зважаючи на те, що рішення НКРЕКП про так зване «підвищення» тарифів на розподіл насправді створює фінансову кризу на газовому ринку та веде до банкрутства нового незалежного Оператора ГТС, Асоціація газового ринку звертає увагу Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного cпівтовариства на загрозу енергетичній безпеці країни, а також інтеграції з енергетичними ринками Євросоюзу», - резюмували в Асоціації.